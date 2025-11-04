La Xunta expone al público la senda peatonal en la PO-313 entre O Cadro y Cadrelo
REDACCIÓN
El Consello de la Xunta aprobó ayer provisionalmente el proyecto para ejecutar una senda peatonal y ciclista en la carretera PO-313, entre O Cadro y Cadrelo, en Marín . La inversión, que incluye la expropiación de nueve fincas, rondará los 713.000 euros.
La intervención consiste en la ejecución de un itinerario entre los puntos kilométricos 4,129 y 5,035 que discurrirá por la margen izquierda a lo largo de casi un kilómetro. La nueva senda tendrá entre 1,8 y 2,2 metros de ancho y los carriles de circulación serán de 3,5 metros, con arcenes entre medio metro y uno.
Se proyecta también un sistema de evacuación de aguas de lluvia y se habilitará una pasada de autobuses en el kilómetro 0,700, además de instalarse barandillas en algunos tramos.
El proyecto se someterá a exposición pública, para efectos expropiatorios, en los próximos días, durante el plazo de un mes y la intención de la Xunta es licitar las obras a lo largo de 2026, una vez obtenidos los terrenos, con un plazo de ejecución de un año.
