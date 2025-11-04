La Xunta autoriza la licitación de 48 viviendas más en Valdecorvos

El Consello de la Xunta dio ayer luz verde a la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestruturas para la licitación de las obras para la construcción de 48 viviendas de promoción pública en el barrio de Valdecorvos, por un importe de más de 7,6 millones de euros.

Estas viviendas públicas (VPP) se situarán en una parcela de 1.147 metros cuadrados de superficie, la P-17 del polígono B1. En concreto, a través del contrato que licitará la sociedad de Vivienda Pública de Galicia (Vipugal), se construirán las viviendas mencionadas, que se distribuirán en un edificio que es un bloque lineal de planta baja, seis plantas y bajo cubierto con dos núcleos de escaleras. Según lo estipulado, las obras tendrán un plazo de ejecución de un año y medio y se suman a los otros planes de pisos públicos en el barrio.