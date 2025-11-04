Vilaboa cifra en más de un millón de euros su futuro parque de Riomaior

El gobierno local de Vilaboa lleva a la sesión plenaria de esta semana una suplementación de crédito que le permitirá reservar una partida de 250.000 euros para la ejecución del parque de Riomaior. Se trata de un proyecto con un presupuesto superior al millón de euros que el Concello presentará al Plan Extra de la Diputación Provincial. El alcalde de Vilaboa, César Poza confía en que los trabajos comiencen ya en el 2026.

Las actuaciones proyectadas supondrán una reforma integral en el parque, con la restauración paisajística del entorno y la creación de diferentes ambientes deportivos: pistas deportivas, parque infantil, zona de pump track, de calistenia, sendas y calles de atletismo.

Como punto de partida, se llevará a cabo el acondicionamiento de la parcela, con el desmonte y retirada del muro de contención que funciona como una barrera visual consiguiendo abrir al mar a zona de Riomaior. Se demolerá el antiguo almacén de Protección Civil dejando el espacio libre de edificaciones, se restaurarán las sendas existentes y se creará alguna nueva y se renovará todo el mobiliario urbano existente. Como complemento a las sendas del parque, se ejecutarán unas calles de atletismo de 100 metros de longitud para la posibilidad de hacer series cronometradas.

El proyecto recoge la eliminación de la pista de tenis actual para construir una nueva, con una grada prefabricada de hormigón con cubierta metálica. También en Riomaior habrá una pequeña pista de pump track con una superficie aproximada de 720 metros cuadrados, con un diseño que facilite su recorrido sin necesidad de dar ninguna pedalada. Habrá una zona de calistenia para la realización de ejercicio al aire libre.

La titularidad de la parcela obstaculizó hasta ahora que el gobierno local de Vilaboa tramitara subvenciones y ayudas públicas para mejorar el área de esparcimiento de Riomaior ya que uno de los requisitos ineludibles es ser propietario del bien en el que se hace la inversión. Esta misma situación impedía al gobierno local destinar partidas del presupuesto municipal para este parque. «Esto no siempre es entendido por los vecinos, que en reiteradas ocasiones nos demandó inversiones en el parque que no podíamos realizar al no ser nuestro el terreno», explica César Poza.

Tras la recuperación de los terrenos que hasta 2022 eran propiedad de la Administración General del Estado y estaban afectados por Costas, el Concello procedió a la matriculación en el Registro de la Propiedad de las dos parcelas cedidas.