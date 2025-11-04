Vecinos de Lérez invitan a visitar el monasterio de San Salvador
La Asociación de Vecinos de san Bieito de Lérez tiene el placer de invitar a toda la vecindad a participar en una visita guiada por el monasterio de San Salvador de Lérez, que será conducida por el reverendo señor don Manuel Chouciño. La actividad tendrá lugar el próximo 16 de noviembre a las 17 horas y ofrecerá una oportunidad única para conocer de cerca la historia.
