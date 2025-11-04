La UNED homenajea a Antón Sobral por sus 50 años de trayectoria

La UNED Pontevedra acogerá el próximo 10 de noviembre de 2025, a las 19 horas, un acto homenaje al artista Antón Sobral, figura del arte y la cultura gallega contemporánea. El encuentro, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Asociado, reunirá a artistas, amigos, representantes institucionales y vecinos para celebrar medio siglo de creación y compromiso.