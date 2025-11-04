La UNED homenajea a Antón Sobral por sus 50 años de trayectoria
La UNED Pontevedra acogerá el próximo 10 de noviembre de 2025, a las 19 horas, un acto homenaje al artista Antón Sobral, figura del arte y la cultura gallega contemporánea. El encuentro, que tendrá lugar en el Salón de Actos del Centro Asociado, reunirá a artistas, amigos, representantes institucionales y vecinos para celebrar medio siglo de creación y compromiso.
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- «Belén fue un antes y un después y sigue viva 20 años más tarde»
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- Un hombre es detenido por un supuesto delito de agresión y resistencia a la autoridad en Pontevedra
- Un Outubrofest de récord en Pontevedra con más de 5.000 litros de cerveza vendidos
- Detenido en Pontevedra un fugado de la justicia en Italia por tráfico de drogas desde Colombia
- Las quejas vecinales por la inseguridad llegan al Senado, que exige más policías en Pontevedra
- Pontevedra 4-1 Zamora: El espíritu de los goles posee Pasarón