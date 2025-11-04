Talleres de la Escola Feminista da Mocidade por el 25N

La Escola Feminista da Mocidade empieza en noviembre con las actividades del 25N, Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer y acercará varias propuestas a los jóvenes de 15 a 35 años. Se trata de talleres de arteterapia, autocuidado, autodefensa, prevención de violencia sexual, meditación, creación de espacios seguros... Las inscripciones están abiertas en apuntate.pontevedra.gal.