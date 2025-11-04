Talleres de la Escola Feminista da Mocidade por el 25N
Pontevedra
La Escola Feminista da Mocidade empieza en noviembre con las actividades del 25N, Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer y acercará varias propuestas a los jóvenes de 15 a 35 años. Se trata de talleres de arteterapia, autocuidado, autodefensa, prevención de violencia sexual, meditación, creación de espacios seguros... Las inscripciones están abiertas en apuntate.pontevedra.gal.
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- «Belén fue un antes y un después y sigue viva 20 años más tarde»
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- Un hombre es detenido por un supuesto delito de agresión y resistencia a la autoridad en Pontevedra
- Un Outubrofest de récord en Pontevedra con más de 5.000 litros de cerveza vendidos
- Detenido en Pontevedra un fugado de la justicia en Italia por tráfico de drogas desde Colombia
- Las quejas vecinales por la inseguridad llegan al Senado, que exige más policías en Pontevedra
- Pontevedra 4-1 Zamora: El espíritu de los goles posee Pasarón