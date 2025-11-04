Un taller para aprender a hacer cine

A partir del próximo día 27 y hasta el 23 de diciembre la Casa da Luz y el Mercado serán los escenarios de «Rodando», que se desarrollará en cinco sesiones teórico-prácticas en las que los alumnos podrán familiarizarse con prácticas básicas del cine.

Se propone acercar el cine y la creación audiovisual a personas de todas las edades, en una edición que prestará especial atención a los Premios Feroz que se entregarán en Pontevedra el próximo mes de enero.

El monográfico se dirige a todos los interesados mayores de 13 años y cuenta con 25 plazas disponibles, que se cubrirán por orden de inscripción. Ésta puede realizarse a través del correo volvemosaprimeraproducciones@gmail.com o del teléfono 654631555.

Durante el curso los alumnos podrán aprender nociones básicas de grabación, sonido, montaje y actuación ante la cámara, así como del uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la creación audiovisual. El Concello, impulsor de la iniciativa, señala además que la actividad culminará con «el rodaje de un proyecto final colectivo, que se presentará públicamente».

Las clases se impartirán de 17 a 20 horas el próximo 28 y los días 4, 10, 11 e 18 de diciembre.

Los alumnos se familiarizarán con nociones de grabación, sonido, montaje e IA aplicada al audiovisual

La concejala de Promoción Económica, Anabel Gulías, presentó ayer la quinta edición de este taller que regresa tras un parón de cinco años. La edil hizo hincapié en que «con Pontevedra Rodando seguimos apostando por la economía creativa como pilar fundamental de nuestro modelo de ciudad».

«Queremos», añadió, «que Pontevedra sea también un espacio para aprender, experimentar y crear, ofreciendo formación abierta y gratuita en sectores emergentes y que mantienen una estrecha relación con la oferta universitaria de la ciudad, así como con numerosas empresas del sector audiovisual».

En opinión de la edil de Promoción Económica, cuyo departamento promueve el taller, «no solo es importante que Pontevedra siga haciéndose un hueco como escenario para múltiples producciones de aquí y foráneas, sino que también queremos brindar a la ciudadanía la oportunidad de aprender sobre cine, manejar una cámara o participar en el desarrollo de un guión en su propia ciudad».