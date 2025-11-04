Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis concellos poñen en marcha un programa integrado de emprego

Os concellos de Cuntis, Caldas de Reis, Portas, Barro, A Estrada e Moraña, van a poñer en marcha un novo Programa Integrado de Emprego. Este programa esta cofinanciado pola Xunta de Galicia e o Servizo Publico de Emprego Estatal.

