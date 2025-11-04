Las Ruinas de Santo Domingo en Pontevedra registran su mejor dato de visitas en 15 años

Las Ruinas de Santo Domingo registran el mayor número de visitas en los últimos 15 años, con 123.871 personas que acudieron a contemplar el que es uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad y uno de los referentes en Galicia, como recuerda la Diputación Provincial.

Las Ruinas son el más antiguo de los siete edificios que conforman el Museo de Pontevedra. Se trata de los restos de la antigua iglesia y convento dominico de la ciudad, fundado alrededor de 1282. Se conservan cinco ábsides, excepcionales en el gótico gallego, parte del muro sur y la entrada a la sala capitular, que corresponde a las obras realizadas a partir de 1383.

El número máximo de visitantes se alcanzó en 2010, en gran medida porque permanecía abierto hasta final de año. Desde entonces, como medida de conservación, se cierra al público durante los meses de invierno, y las visitas se han mantenido en torno a las 100.000 personas al año, salvo durante los años de la pandemia.

La temporada de visitas de 2025 se cerró el pasado día 31 con este nuevo récord. Las visitas registradas suponen “un aumento significativo respecto a 2024, año en el que el periodo de apertura fue más corto debido a trabajos de mantenimiento, y también una cifra ligeramente superior a la de 2023”, señalan los portavoces de la institución provincial.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Rafa Domínguez, expresó su satisfacción con estos datos que consolidan el Museo de Pontevedra como "uno de los grandes referentes culturales de Galicia” y a su vez a los restos del antiguo monasterio como "uno de los espacios más reconocibles y visitados de nuestra provincia".

Las Ruinas permanecerán cerradas durante el invierno y reabrirán el 15 de marzo de 2026, con su horario habitual de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30, y de 11:00 a 14:00 los domingos y festivos.

Asimismo, recordó que Clas Ruinas de San Domingos son mucho más que un monumento: son parte esencial de la identidad de Pontevedra, un lugar simbólico que habla de nuestra memoria y del valor que esta ciudad siempre ha otorgado a su patrimonio artístico».

El vicepresidente destacó que “cada visitante que acude a San Domingos contribuye a mantener viva esa historia y a garantizar que el Museo siga siendo un espacio abierto al diálogo con la sociedad”.

Finalmente, Domínguez resaltó la labor del equipo del Museo de Pontevedra, “que cuida este patrimonio único con esmero y profesionalidad, garantizando su conservación y permitiendo que miles de personas lo disfruten cada año”.

En los últimos años se ha registrado un aumento de la afluencia: en 2022 hubo 111.662 visitantes y en 2023, 123.436. “Solo en 2024 descendieron a 72.256 personas debido a un cierre más prolongado por trabajos de mantenimiento”, recuerdan los portavoces provinciales.

Hasta el 14 de marzo se pueden organizar visitas en grupo contactando con el Museo de Pontevedra. La viabilidad dependerá de las condiciones meteorológicas y de la disponibilidad del Departamento de Educación del Museo en la fecha solicitada.