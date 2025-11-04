Las Rías Baixas estrenan stand en la WTM de Londres

Turismo Rías Baixas estrena su espacio propio en la feria World Travel Market de Londres (WTM), uno de los eventos de mayor impacto global en el sector, con el objetivo de seguir avanzando en la estrategia de internacionalización de la provincia impulsada por la Diputación de Pontevedra.

A lo largo de la jornada, por el stand pasó una nutrida representación de empresas internacionales relacionadas con distintas áreas del sector turístico para establecer contactos con los profesionales pontevedreses y conocer de primera mano la oferta diversa, desde el Camino de Santiago, el turismo de naturaleza o el enoturismo.

La comitiva pontevedresa, encabezada por Luis López, presidente provincial, se completa con la presencia del diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña; la directora de Turismo de la Diputación, Romina Fernández, junto a profesionales del sector.

La agenda institucional comenzó este martes con la inauguración oficial de la feria y continuó con diversos encuentros profesionales, entre los que sobresale uno con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; con el responsable de Turismo en la Embajada de Londres, Manuel Butler; y con el director de Turespaña, Miguel Sanz, en el espacio de Turismo Rías Baixas.

Para la jornada del miércoles, en el pabellón del organismo nacional encargado de la promoción turística de los distintos territorios de España por el mundo, está prevista la participación del presidente Luis López en diferentes actos en la capital británica para seguir divulgando los atractivos de la provincia.