Las Rías Baixas estrenan stand en la WTM de Londres
Es la primera vez que dispone de un espacio propio en este evento de impacto internacional
Turismo Rías Baixas estrena su espacio propio en la feria World Travel Market de Londres (WTM), uno de los eventos de mayor impacto global en el sector, con el objetivo de seguir avanzando en la estrategia de internacionalización de la provincia impulsada por la Diputación de Pontevedra.
A lo largo de la jornada, por el stand pasó una nutrida representación de empresas internacionales relacionadas con distintas áreas del sector turístico para establecer contactos con los profesionales pontevedreses y conocer de primera mano la oferta diversa, desde el Camino de Santiago, el turismo de naturaleza o el enoturismo.
La comitiva pontevedresa, encabezada por Luis López, presidente provincial, se completa con la presencia del diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña; la directora de Turismo de la Diputación, Romina Fernández, junto a profesionales del sector.
La agenda institucional comenzó este martes con la inauguración oficial de la feria y continuó con diversos encuentros profesionales, entre los que sobresale uno con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; con el responsable de Turismo en la Embajada de Londres, Manuel Butler; y con el director de Turespaña, Miguel Sanz, en el espacio de Turismo Rías Baixas.
Para la jornada del miércoles, en el pabellón del organismo nacional encargado de la promoción turística de los distintos territorios de España por el mundo, está prevista la participación del presidente Luis López en diferentes actos en la capital británica para seguir divulgando los atractivos de la provincia.
- Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo
- Unos marineros recuperan el cuerpo de un hombre que flotaba en el mar ante la playa de Loira
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- Un hombre es detenido por un supuesto delito de agresión y resistencia a la autoridad en Pontevedra
- La Navidad, cada vez más adelantada
- Un Outubrofest de récord en Pontevedra con más de 5.000 litros de cerveza vendidos
- Pontevedra 4-1 Zamora: El espíritu de los goles posee Pasarón