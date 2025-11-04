El PSOE de Pontevedra anuncia la conexión del barrio de Pontemuiños a la red de saneamiento

El grupo municipal del PSOE de Pontevedra ha anunciado ese martes la próxima conexión del barrio de Pontemuiños a la red de saneamiento, un proyecto incluido en el pacto presupuestario entre los socialistas y el gobierno local. Añaden que la medida "beneficiará en especial a aquellos edificios situados en la parte más baja del barrio, que llevan años padeciendo recurrentes inundaciones de aguas fecales por los desbordamientos de las viejas y obsoletas arquetas".

El anuncio fue realizado por el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, y el concejal Marcos Rey, a los vecinos, además de realizar una serie de gestiones destinadas a desbloquear el único obstáculo pendiente para la ejecución de los trabajos: los trámites necesarios para que las comunidades de propietarios de los inmuebles afectados (que suman unas 96 viviendas) cedan al Concello el uso de unos terrenos privados por los que deben pasar las tuberías para conectarse a la red general.

En la visita, Puentes y Rey analizaron sobre el terreno las obras que Viaqua deberá acometer para conectar las arquetas a la red municipal. Tal y como señaló el portavoz socialista, "las comunidades vecinales de los edificios situados en las avenidas de As Camelias y Matos están padeciendo una situación insostenible, con frecuentes y graves inundaciones que llenan de vertidos de fecales los bajos, los trasteros y las partes más bajas de estas viviendas".

Añade que "nos encontramos con una dificultad, ya que el Concello decía que las actuaciones de conexión al saneamiento no podían avanzar ante la necesidad de que las tuberías tenían que atravesar unos terrenos privados, que son los jardines existentes entre los edificios y la vía principal de Pontemuíños".

Los socialistas explican que "nos ofrecimos a mediar y a realizar las gestiones pertinentes para desatascar este trámite y permitir la ejecución de las obras". Iván Puentes considera que, "la solución tiene que venir de la mano de una cesión de uso de esos terrenos privados al Concello de Pontevedra y, por lo tanto, que las comunidades de propietarios autoricen el paso del alcantarillado por esos terrenos".

No obstante, tras las consultas efectuadas a los técnicos municipales, Puentes advirtió que estará "vigilante" durante las próximas semanas "para ver qué pasos se van dando y, en definitiva, para ayudar y mediar con el objetivo de que este viejo problema se pueda solucionar y los vecinos de Pontemuíños dispongan de algo tan básico como la conexión a un servicio de saneamiento decente, cuando además ya está construida la red por delante de sus casas desde hace más de una década".