El PSOE denuncia la falta del semáforo de Chancelas

El PSOE de Poio se hace eco de las quejas de vecinos de Chancelas por el «mal estado de sus calles» y que «en la PO-308 el semáforo lleva más de un mes desaparecido y sin reponer, lo que convierte el cruce en un punto peligroso». Explica que en el Camiño da Bouza «los bordillos se desprenden, la maleza invade el paso y la gran cantidad de baches dificultan la circulación de vehículos y peatones». También denuncia que «la baranda comprometida para mejorar la seguridad y evitar el riesgo de caídas en altura sigue sin instalarse» y se queja de que «el proyecto de mejora integral del núcleo de Chancelas quedó hecho por el anterior gobierno, pero está guardado en un cajón».

El gobierno local ya replicó que «n conductor impactó contra el soporte y ya se solicitó un nuevo. De hecho, la semana pasada comenzaron a pintarlo con la mismo color que el actual»

En su respuesta, el Concello dice que el actual gobierno local «invirtió más en Chancelas en menos de dos años de lo que hizo el PSOE en los últimos treinta» y cita «el nuevo parque infantil de la Bouza, con una inversión superior a los 40.000 euros, y la reforma integral entre Chancelas y Combarro, con una inversión de 500.000 que incluye nuevo alumbrado, senda peatonal o carril bici».