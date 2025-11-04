La pleamar corta un tramo de la autovía de Marín e inunda el muelle de Pontevedra

El primer temporal del otoño, con alerta naranja en el mar, se ha dejado sentir ya en Pontevedra, con el corte parcial de un tramo de la autovía de Marín a consecuencia de la pleamar.

Aunque la lluvia no ha sido abundante hasta el momento, el fuerte viento de sur sí ha provocado la entrada de las olas en los carriles de la PO-11 más próximos al mar. Ocurrió en torno a las 14.30 horas, en el momento más alto de la pleamar.

El agua también anegó la rampa del muelle de As Corvaceiras, en Pontevedra, y alcanzó a los coches aparcados en ella, una zona donde está prohibido estacionar pero donde muchos conductores dejan sus coches.

Coches a los que llegó el agua en As Corvaceiras / Gustavo Santos

La Xunta tiene activado para este martes la alerta naranja por temporal costero en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra.

Tal como ha informado en un comunicado, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado a los ayuntamientos y a las provincias afectadas, además de a los servicios y demás organismos.

Por este motivo, también se ha decretado la suspensión de las actividades deportivas del programa Xogade y federadas en dichos municipios.

En concreto, en el litoral de Pontevedra es desde las 12.00 horas del martes hasta las 10.00 horas del miércoles.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno meteorológico adverso está activo desde la mañana de este martes en el noroeste y oeste de la costa coruñesa, extendiéndose por la tarde al suroeste del litoral de A Coruña y a Pontevedra. Se esperan vientos del sur con hasta fuerza 8 y olas de hasta seis metros.

Por todo ello, el Gobierno gallego ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea costera y de paseos marítimos y ha pedido que se extremen las precauciones a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.