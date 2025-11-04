Tras la pista de los turistas británicos

La World Travel Market (WTM) de Londres abrió hoy sus puertas al público y continúa hasta este jueves 6 de noviembre. Se trata de una de las ferias vacacionales más importantes del mundo que brinda la oportunidad de mostrar las diferentes ofertas turísticas en esta celebración desarrollada en la capital británica.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, encabeza la expedición de Turismo Rías Baixas a esta feria de impacto global con el objetivo de seguir avanzando en la estrategia de internacionalización de la provincia, donde el número de visitantes extranjeros no deja de ascender, creciendo mes a mes hasta superar el 45% del total este último verano.

Por primera vez, este año Turismo Rías Baixas dispone de un espacio propio integrado en el pabellón de Turespaña en el Excel London Building, donde se lleva a cabo la exposición.

A lo largo de la jornada de inauguración de hoy, varias empresas internacionales de distintos ámbitos del sector turístico se acercaron al puesto de Turismo Rías Baixas en esta feria para establecer contacto con los profesionales pontevedreses y conocer de primera mano la oferta turística variada y de calidad de la provincia, en la que destacan el Camino de Santiago, el turismo de naturaleza o el enoturismo, entre otros muchos atractivos que pueden resultar de interés para el público internacional.

Con motivo de estar presente en este acto inaugural, la comitiva pontevedresa, de la que forman parte el diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, la directora de Turismo de la Diputación Provincial, Romina Fernández, y otros expertos del sector, partió ayer lunes rumbo a Londres. Asimismo, la agenda institucional continuó con diversos encuentros profesionales, entre los que destacan los celebrados con la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; con el responsable de Turismo en la Embajada de Londres, Manuel Butler; y con el director de Turespaña, Miguel Sanz.

Por otro lado, para la jornada de mañana miércoles está prevista la participación de Luis López en diferentes actos de la capital británica para seguir divulgando los destinos turísticos tan especiales, sostenibles y desestacionalizados que existen en la provincia de Pontevedra.

Sanxenxo promociona sus senderos azules

Folletos promocionales de Sanxenxo. | FdV

Sanxenxo vuelve a apostar, un año más, por el mercado británico con su participación en la World Travel Market de Londres. El concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, asiste a la cita con una amplia representación del sector turístico local a través del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), encabezada por su presidente, Alfonso Martínez, en el marco de la misión comercial que organiza el Clúster de Turismo de Galicia en colaboración con la Xunta de Galicia. El municipio está presente en el stand de Galicia, dentro del espacio de Turismo Rías Baixas, que por primera vez cuenta con un mostrador propio. Todo ello se enmarca en la marca Turespaña. Sanxenxo acude con material promocional del destino: merchandising, folleto genérico y la Guía de Senderos Azules en formato papel y en inglés. Además, esta guía también puede descargarse mediante un código QR. La publicación recoge los principales recursos naturales del municipio, geolocalizados y con tracking de las rutas. Dentro de los ocho Senderos Azules, se incluyen también los puntos de interés más destacados vinculados a cada itinerario. La World Travel Market de Londres es una de las ferias turísticas más importantes del mundo, con la presencia de más de 5.000 destinos representados. Este evento ofrece oportunidades de networking y de generación de contactos profesionales. De hecho, Deza ya tiene cerrados varios encuentros con operadores interesados en Sanxenxo como destino. En la jornada de hoy también estuvieron en la cita el presidente de la Diputación, Luis López; el diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña; el director general del Instituto de Turismo de España (Turespaña), Miguel Sanz Castedo; y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau. Por la tarde, el concejal de Turismo asistió a la recepción ofrecida por Turespaña en la Embajada de España en Londres, con motivo de la WTM, junto a miembros del Clúster de Turismo de Galicia.