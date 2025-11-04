Operativo el carril único entre Poio y Pontevedra por las obras en A Barca

Los desvíos de tráfico en A Barca, en Poio, por las obras de urbanización y humanización de la PO-308 en ese tramo, ya están operativos. Desde las 10.00 horas de este martes se aplica el sentido único de circulación, desde Poio hacia Pontevedra, mientras que en dirección contraria hay que desviarse por A Caeira o por el acceso norte.

No existe un calendario exacto de duración de este plan de tráfico, pero se estima que será de varios meses.

Según el Concello de Poio, para los vehículos que necesiten salir de Pontevedra desde el puente de A Barca “se habilitan rutas alternativas: pueden circular por A Caeira o por el nudo de Bomberos, ascendiendo por el polígono industrial de O Vao, bordeando toda la parte superior de Poio para salir por la zona de la antigua Coca-Cola, en la Avenida Antelo Mariño y la rotonda donde se ubica la panadería Acuña”.

Por su parte, los vehículos de mercancías tienen que desviarse de la carretera de Vilagarcía a través del polígono de O Vao, evitando así la zona de A Barca.

Los coches ya son desviados por A Caeira / Gustavo Santos

El Concello hace hincapié en que este plan es un documento dinámico, “susceptible de adaptación a medida que avancen las obras o cambien las necesidades. El objetivo es que la ejecución de las obras sea compatible con la seguridad vial, la fluidez del tráfico y la convivencia vecinal, procurando siempre minimizar las molestias para los ciudadanos y los miles de usuarios diarios de esta vía”.

Durante todo el proceso de las obras, añade, “hay señalización clara en todos los accesos, informando sobre las rutas alternativas habilitadas”.

Estos cambios se producen con motivo de la primera fase del proyecto de humanización de la PO-308, que tiene como objetivo recuperar el espacio público para las personas, dando prioridad al tránsito peatonal sobre el motorizado y fomentando el comercio local, la accesibilidad y la seguridad vial, en una carretera que en realidad funciona desde hace años como una calle y en la que reside numerosa población de Poio.

Las acciones previstas en la humanización incluyen la ampliación de aceras (mínimo 2,5 metros), la instalación de elementos de reducción de velocidad a fin de calmar el tráfico, la mejora de los servicios urbanos, mobiliario urbano, nuevas zonas asistenciales, infraestructuras para el transporte público y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.