Nueve «laboratorios verdes» para explorar el entorno de los colegios

El Concello de Pontevedra celebró en estas dos últimas semanas el programa «Laboratorios verdes», enmarcados en el proyecto RedeVerde Pontevedra, en la que los escolares del municipio pudieron comprender la importancia de cuidar su entorno urbano

Participaron en esta iniciativa el CEIP Álvarez Limeses, el CEIP Manuel Vidal Portela, el IES Luís Seoane, el CEIP Froebel, el CEIP San Martiño, el CEIP Parada-Campañó, el CEIP Vilaverde-Mourente, el CEIP Marcos da Portela y el CEIP de Cabanas.

Estos «Laboratorios verdes» permitieron al alumnado explorar la biodiversidad local, identificando especies vegetales y animales presentes en sus barrios y aledaños; participar en talleres de sostenibilidad, aprendiendo sobre reciclaje, compostaje y uso responsable de los recursos; descubrir la importancia de los espacios verdes urbanos, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental desde edades tempranas; y fomentar el trabajo en equipo y la colaboración, acercando la ciencia y la naturaleza a la vida cotidiana de la ciudad.

Esta actividad forma parte del plan de sensibilización ambiental de RedeVerde Pontevedra, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, los beneficios de integrar la naturaleza en la ciudad y promover hábitos respetuosos con el medio ambiente. Este plan incluye también actuaciones en el entorno, entre las que destaca el plan para renaturalizar el río de Os Gafos en su tramo urbano, en concreto destapar el recorrido subterráneo de Campolongo.

Los «Laboratorios verdes» son un «ejemplo de como la educación y la participación activa pueden contribuir a una Pontevedra más verde, sostenible y resiliente, acercando la ciencia y la naturaleza a la infancia de manera práctica y motivadora», según destaca el gobierno local. El proyecto RedeVerde Pontevedra cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Paralelamente, RedeVerde Pontevedra celebró ayer en el Pazo da Cultura una jornada de debate sobre las Tribunas Medioambientales, que tiene hoy una segunda sesión con el objetivo de «fomentar el diálogo y la colaboración entre administraciones, entidades, profesionales y asociaciones vinculadas al medio ambiente, compartiendo experiencias y buenas prácticas en sostenibilidad, gestión forestal, conservación y procesos de renaturalización urbana y rural».