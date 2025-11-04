La Navidad, cada vez más adelantada

La florista Ana Belén Barreiro Gómez se animó el pasado año a abrir su primera tienda efímera dedicada a la Navidad. «La montamos sin pensar mucho», recuerda, y el éxito de Christmas Pop Up fue tal que «en vez de trabajar en los arreglos del Día de Todos los Santos los días anteriores estaba recogiendo encargos para la Navidad. Fue brutal», de modo que este año se ha animado a ampliar el horario y prolongarlo casi un mes.

Levantó la valla el pasado mes y la acogida de esta nueva edición «está siendo muy buena», refiere, de modo que desde los primeros días atiende peticiones.

Es una de las profesionales que constata que los preparativos de Navidad se adelantan año a año. Concellos como Poio ya han instalado las luminarias, al igual que Caldas, que como Ponte Caldelas prevé el encendido para el último fin de semana de noviembre. Por su parte, Marín y Sanxenxo lo harán el día 1 del próximo mes y Pontevedra en el puente de diciembre.

Montaje de las luces navideñas en la rotonda de A Barca. / Gustavo Santos

«Cada vez la gente se anticipa más», constata Ana Belén Barreiro, «los días se hacen más cortos y anima disfrutar de las luces». Influye también «el volumen de trabajo de quien monta estas decoraciones» y que tienen que hacerse con los materiales con anterioridad.

Árboles, duendes, bolas de nueve, abetos, guirnaldas, todo tipo de bolas… La Navidad es el momento por excelencia para ambientar la casa, y en Christmas Pop Up este año triunfan los cascanueces y los duendes. «Es una locura», constatan las vendedoras, frente a «Papá Noel, por el que casi ni preguntan, aunque si está de muy de moda la Mamá Noel».

El público familiar, el perfil mayoritario en Tevas&Co. / Gustavo Santos

Ofrecen el servicio del diseño del árbol, un montaje totalmente personalizado en casa del cliente. Y después de Navidad también cuentan con la opción de retirarlo.

Muchas de estas decoraciones se reutilizan año a año, pero «siempre solemos querer poner algo nuevo», constatan en Tevas&Co, donde también este año han adelantado sus propuestas navideñas. «Cada vez se anticipa más, ahora casi pasamos de agosto a las Navidades», bromean las vendedoras, que, sobre todo, reciben pedidos «de lo que se pone en el escaparate, que son las escenas y nuestro reno Charly, que camina y tiene sonido».

El perfil de sus clientes es mayoritariamente familiar, pero también «mayores que vienen solo y que les gusta mucho decorar» su hogar en las fiestas.

Quique Gómez, al frente de Brividi Concept. / Gustavo Santos

Quique Gómez Pérez, al frente de Brividi Concept, es otro de los que refiere que se adelanta la Navidad porque "hay negocios que montan la decoración para los clientes y necesitan verla con anterioridad"

A mayores de encabezar su tienda, es un reconocido escaparatista que incide en que la ambientación «depende del tiempo de negocio, a cada cliente le pega una cosa, hay Navidades más sencillas y otras que pegan supercargadas, llenas de bombillas y rojo».

Las últimas tendencias, refiere, «los lazos, que vienen muchísimo, y los colores marrón y burgundy», si lo que busca es estar a la última, también en Navidad.