Un juzgado eleva a un millón de euros un terreno que el Concello de Pontevedra tasó en 217.000

El presidente local y portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, ha pedido explicaciones al gobierno local después de que el Concello haya recibido "un nuevo varapalo de la justicia” al multiplicar casi por cinco el valor a pagar de una expropiación en la calle Bibiano Fernández Osorio-Tafall, que el Ayuntamiento había tasado en 217.000 euros.

Domínguez ha lamentado que el Concello de Pontevedra se vea abocado a abonar 991.559,52 euros a un particular que ha ganado la batalla judicial contra la administración local en los tribunales “por un terreno de apenas 480 metros que las arcas municipales sufragarán por más de 2.000 euros el metro cuadrado, al precio de lo que costaría un piso en pleno centro de Pontevedra”.

Los concejales del PP de Pontevedra han preguntado este martes en la comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente por este nuevo “varapalo judicial" al alcalde, Miguel Fernánedz Lores, y recuerdan que "ya ha perdido ya un millón de euros de fondos europeos para mejorar los salones del Lérez y estar a punto de perder otros 2,2 por no finalizar las obras del destape del río de Os Gafos antes de finalizar 2025”.