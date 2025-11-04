Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornadas sobre infancia y adolescencia ante la violencia de género

FEMUPO organiza las III Jornadas Jurídicas, que en la presente edición tratarán sobre cómo la infancia y adolescencia afrontan la violencia de género.

Las jornadas cuentan con la colaboración de la Consellería de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia.

TEMAS

