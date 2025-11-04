El interior de la Iglesia de Xende queda destrozado tras un robo

La Iglesia de Xende, en A Lama, fue el escenario de un robo que provocó destrozos en su interior y pérdidas económicas.

Los hechos sucedieron en la noche del pasado viernes 31 de octubre, cuando los ladrones accedieron al lugar sagrado forzaron dos cerraduras.

Los ladrones dejaron todo revuelto. / FdV

El resultado fue la pérdida de la recaudación procedente de la venta de dos cajas de velones litúrgicos e importantes daños materiales, quedando todo revuelto.

Desde la parroquia lamentan profundamente lo sucedido, tanto por la pérdida económica que supone este acto delictivo como por el atentado que se ejerce contra el patrimonio cultural de la zona y el esfuerzo de los feligreses.

Parte de los destrozos provocados por el robo. / FdV

Ayer estaba previsto presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes. Por ello, desde la iglesia solicitan la colaboración ciudadana, de forma que, si alguna persona vio algo, que se lo comunique a la Guardia Civil.