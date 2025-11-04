Identificado por tirar a la calle una cama, 53 cajas de bebidas, 16 colchones y diez sillas en Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo ha identificado y localizado a una persona que hace unos días se desprendió de gran cantidad de residuos en plena calle. Según ha informado el Concello, esta persona depositó en Soutullo, en las proximidades de un contenedor, 16 colchones, 53 cajas de bebidas, 10 sillas, dos tumbonas, un cabecero de la cama, restos de azulejos y uralita.

FdV |

Las mismas fuentes añade que el autor de los hechos «se comprometió a retirar los residuos con una empresa especializada», si bien la Policía tramita una sanción por incumplimiento de la ordenanza de Medio Ambiente.

Por otra parte, la Policía Local y Guardia Civil investigan un robo con fuerza cometido en la madrugada de ayer en la piscina municipal con importantes daños materiales en la puerta de acceso, una ventana y una máquina expendedora. Fue durante una ronda nocturna de vigilancia cuando una patrulla de la Policía Local se percató de una ventana abierta y de signos de haber sido forzada la puerta principal de entrada a la piscina de la piscina.

Tras realizar una primera comprobación en el interior de las instalaciones municipales, se detecta la ausencia de la caja registradora, que se halla tirada en el exterior cuando se realiza una inspección ocular por la zona, y varios desperfectos en la puerta de la entrada principal y una ventana por la que accedieron. En la caja había aproximadamente 150 euros de pagos que algunos usuarios realizan en metálico. Ambos cuerpos investigan los hechos para poder dar con los autores de los hechos y agradecen la colaboración ciudadana por si alguien pudo haber visto algo.