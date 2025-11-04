Dos hermanos heridos al protagonizar una pelea en Monte Porreiro
Dos hermanos fueron trasladados en la tarde de ayer al hospital con diversas lesiones después de protagonizar una pelea en la calle Alemania del barrio de Monte Porreiro. Uno de ellos presentaba una herida por arma blanca en una pierna y el otro tenía al menos un puñetazo en la cara.
