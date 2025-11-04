Familias del colegio Sequelo de Marín piden que se mejore la seguridad en sus accesos

Representantes de las familias de alumnos del CEP Sequelo de Marín fueron recibidos en el Salón de Plenos del Concello por la alcaldesa María Ramallo y por la concejala de Educación Marián Sanmartín, en un encuentro en el que se abordaron las peticiones de las familias por la situación de obras que vive todo el entorno y con el objetivo de implantar mejoras y trabajos de coordinación. Las familias mostraron su preocupación por las condiciones de seguridad en los accesos al centro.

Según explicó ayer el gobierno local, durante la reunión, desde el Concello informaron a los afectados que ya se solicitó a Augas de Galicia «priorizar la apertura provisional de la senda peatonal en el río Lameira que se está ejecutando y que permitirá una mejor conexión con el centro, con el compromiso por parte de la empresa adjudicataria de habilitar el paso en enero, como muy tarde».

Además, se solicitará habilitar una entrada única por la Rúa Enrique Turral, «ya que la situación en la entrada de Infantil ahora mismo puede entrañar peligrosidad, algo que aún puede verse más afectado con el inicio de la colocación de los andamios de la obra de rehabilitación del pabellón, una vez avance la del ascensor», añade el gobierno local.

También se abordó la situación en la calle Jaime Janer, donde se alertó de los riesgos actuales para peatones y alumnado, «como cruces complicados, pasos de cebra peligrosos, aceras estrechas y exceso de velocidad de algunos conductores»

Ante esta situación, las familias propusieron organizar un grupo de voluntariado para reforzar la seguridad en los accesos al centro en los días en que no pueda haber presencia policial, «colaborando de manera coordinada para garantizar la protección de los niños».

El gobierno local explica que «el encuentro finalizó con el compromiso de colaboración entre las familias y el Concello para seguir avanzando hacia un entorno escolar más seguro y accesible para todos».