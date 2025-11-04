El extraño "vuelo" de un coche en Praceres, en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra trata de aclarar las causas de un extraño y llamativo accidente ocurrido sobre las 13.00 horas de este martes en la zona de Praceres en Pontevedra.

Un coche "voló" desde un vial y "aterrizó” sobre el aparcamiento público que se encuentra al lado de un taller mecánico, con varios vehículos aparcados, que registran diversos daños.

Solo se produjo un herido leve y el coche, a caer sobre otro aparcado, provocó el impacto en otros cercanos.

El automóvil implicado, un Mini, circulaba por la avenida de Ourense de Marín hacia Pontevedra y el accidente se produjo al tomar el ramal de acceso a la PO-546, la carretera viaja entre la ciudad y la localidad marinense.