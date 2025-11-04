Deniegan la licencia para un hotel de 42 habitaciones en el antiguo sanatorio de Santa María

La comisión municipal de Urbanismo denegó este martes la solicitud licencia para la creación de un hotel en el antiguo sanatorio de Santa María, un edificio emblemático situado a unos metros de la basílica que permanece cerrado desde que hace más de cuatro años el centro sanitario suspendió su actividad tras 72 años de andadura por «deficiencias estructurales» que le impedían cumplir los criterios hospitalarios.

El Concello examinó esta mañana la petición para transformar este edificio ubicado en el número 13 de la avenida de Santa María, cuyo proyecto «se va modificando progresivamente», señalan los portavoces municipales. En esta ocasión los impulsores de la transformación «propusieron la creación de un solado de hormigón a la entrada» del inmueble, a modo de terraza.

Esta pretensión no contó con el apoyo de la comisión de Urbanismo, que considera que se trata de «un espacio libre protegido con material protegido», en alusión a la piedra, que deberá mantenerse en consonancia con el entorno.

A mayores, la comisión de Urbanismo reclama otras intervenciones como definir los materiales para la cubierta de exeriores, los colores de la carpintería o determinar con más detalle la cubierta del edificio.

También exige que se cumpla la normativa en materia de accesibilidad y se lleven a cabo las pertinentes catas arqueológicas, que todavía no se han realizado.

Los impulsores de la iniciativa proponen la creación de un hotel de 42 habitaciones. Prevén invertir en las obras un presupuesto que en este momento se aproxima a los 2,5 millones de euros, según el proyecto que analizó ayer la comisión de Urbanismo.

El edificio, construido en los años cuarenta del pasado siglo, consta de bajo y dos plantas, así como semisótano, y está rodeado de jardines en una parcela de 1.900 metros de superficie.

Negativa a un jacuzzi

El pasado año el Concello aceptó el cambio de actividad del inmueble de equipamiento sociosanitario de carácter privado a alojamiento turístico, si bien ya en ese momento los técnicos municipales establecieron reparos a la pretensión de habilitar un jacuzzi en el espacio subterráneo, con acceso por el actual jardín del inmueble, debido a las implicaciones arqueológicas que supondría esta intervención en una zona primigenia de la ciudad, a escasos metros de los restos de las desaparecidas Torres Arzobipais y la muralla.

Por lo demás, el proyecto contempla una total remodelación interior para modernizar el espacio «con las máximas calidades», conservando su esencia arquitectónica, y la empresa promotora busca convertirlo en un hotel de 4 estrellas superior.