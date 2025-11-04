Cursos de disciplina positiva para educar a los niños

El juego como aprendizaje, el apego seguro, los límites desde el respeto, la comunicación entre generaciones o la profanación del vínculo familiar desde la confianza se desarrollarán en los talleres de Disciplina Positiva que promueve la Concellería de Benestar Social de Pontevedra de la mano de Semilla y Raíz DP este mes de noviembre.

Habrá cuatro talleres, siempre en horario de mañana, y dos modalidades. Dos de ellos van dirigido a padres y madres y los otros dos a personas mayores cuidadoras. Las plazas son limitadas y pueden hacerse a través del correo semillayraizdp@gmail.com o el WhatsApp 623 992 002.