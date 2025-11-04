Cruz Roja celebra la II Jornada Educativa «Conta con nós»
Cruz Roja celebrará mañana, en horario de 9 a 13 horas, en el Pazo Provincial de la Diputación de Pontevedra la jornada educativa «Cuento con nosotros: Educación y bienestar emocional. Creando espacios naturales», que cuenta con un centenar de personas de distintos sectores. El acto lo inaugurarán Paula Bouzós Barros y María Teresa Álvarez Quicler.
