Cerca de 130 personas se suman al programa Saudemente
REDACCIÓN
Cerca de 130 personas mayores de 60 años participan este curso en el programa Saudemente, una actividad organizada por el Concello de Poio que recorre de manera itinerante todas las parroquias del municipio. El objetivo principal es favorecer el cuidado emocional y físico de las personas participantes, promoviendo a la vez la socialización, el ejercicio mental y la creación de espacios saludables.
El alcalde de Poio, Ángel Moldes, visitó el Espazo Municipal de A Ucha para inaugurar la actividad, que este año se organiza por primera vez en este lugar con todas las plazas cubiertas. También habrá sesiones en la Casa Rosada, en A Seca, Campelo, Raxó, Samieira, Combarro y Vilariño. Las sesiones de Saudemente combinan ejercicios físicos moderados, dinámicas de estimulación cognitiva y actividades lúdicas.
- El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes
- «Belén fue un antes y un después y sigue viva 20 años más tarde»
- Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad
- Un hombre es detenido por un supuesto delito de agresión y resistencia a la autoridad en Pontevedra
- Un Outubrofest de récord en Pontevedra con más de 5.000 litros de cerveza vendidos
- Detenido en Pontevedra un fugado de la justicia en Italia por tráfico de drogas desde Colombia
- Las quejas vecinales por la inseguridad llegan al Senado, que exige más policías en Pontevedra
- Pontevedra 4-1 Zamora: El espíritu de los goles posee Pasarón