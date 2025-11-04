Cerca de 130 personas se suman al programa Saudemente

Cerca de 130 personas mayores de 60 años participan este curso en el programa Saudemente, una actividad organizada por el Concello de Poio que recorre de manera itinerante todas las parroquias del municipio. El objetivo principal es favorecer el cuidado emocional y físico de las personas participantes, promoviendo a la vez la socialización, el ejercicio mental y la creación de espacios saludables.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, visitó el Espazo Municipal de A Ucha para inaugurar la actividad, que este año se organiza por primera vez en este lugar con todas las plazas cubiertas. También habrá sesiones en la Casa Rosada, en A Seca, Campelo, Raxó, Samieira, Combarro y Vilariño. Las sesiones de Saudemente combinan ejercicios físicos moderados, dinámicas de estimulación cognitiva y actividades lúdicas.