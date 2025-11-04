El centro de salud Virxe Peregrina traslada las analíticas a las consultas

El centro de salud Virxe Peregrina volverá a sufrir cambios importantes en su actividad durante los próximos meses con motivo de unas obras que se espera que estén en plena ejecución el próximo año 2026.

Tal y como ha podido saber FARO, a raíz de estos trabajos las extracciones de sangre dejarán de hacerse como hasta ahora en la zona del edificio por entrada desde la calle Echegaray, un área que hace años se dedicó a las Urgencias. La novedad es que se llevarán a cabo en las consultas de enfermería que le corresponden a cada paciente.

Hay que recordar que cada mañana alrededor de cinco enfermeras del centro de salud bajaban a este espacio para realizar las extracciones en los puestos habilitados para tal fin. Ahora ahí solo se recogen las muestras de orina y heces en sus correspondientes recipientes con el volante, mientras que para todo lo relacionado con la sangre se debe subir a planta.

Entre los trabajadores hay cierta preocupación, tanto por parte de enfermería como de médicos, ya que este volumen de pacientes de primera hora se mezclará en las salas de espera con los que tienen consulta.

Las obras consistirán en la reorganización de espacios, de modo que entre las actividades sanitarias que se trasladarán a este punto estarán los puestos de cita previa, para facilitar o mejorar la intimidad de los pacientes respecto a la ubicación actual.

Lo que sí se mantendrá en la misma zona actual es la campaña de vacunación contra el coronavirus y la gripe.

Impacto de la huelga de técnicos superiores

Por otro lado, la huelga de técnicos superiores se volvió a hacer notar ayer lunes y está previsto que también este martes en el Virxe Peregrina. Fueron numerosos los pacientes que acudieron a las citas que tenían para extracción de sangre y a los que se les comunicó que solamente se estaban realizando las de carácter urgente debido a la huelga.

Según la Consellería de Sanidade, en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés el seguimiento de la huelga fue del 57,25% en el turno de mañana, mientras que en el de tarde ascendió al 73,5%.

Esta previsto que la protesta finalice hoy martes. La huelga afecta a los servicios de radiología, análisis clínicos o anatomía patológica, entre otros.