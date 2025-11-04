La Biblioteca de Poio acoge todos los viernes de este mes un ciclo de cine clásico

La Biblioteca Municipal de Poio acoge durante todo el mes de noviembre un Ciclo de Cine Clásico, una actividad que tiene como objetivo recuperar la memoria de los antiguos cine clubes. Según explica la concejala de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, esta iniciativa busca «recrear el espíritu comunitario que surgía alrededor de las proyecciones colectivas y fomentar el conocimiento del cine clásico entre el público de todas las edades». Las sesiones serán todos los viernes de noviembre, a las 17.00 horas, en el bajo de la Biblioteca Municipal, y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El ciclo arrancará con la proyección de «City Lights», de Charles Chaplin, y continuará con títulos emblemáticos de la historia del cine como «El Verdugo», de Luis García Berlanga; «A Night at the Opera», de los hermanos Marx; y «Singing in the Rain», de Gene Kelly.

Esta propuesta se suma a la programación que la biblioteca municipal ofrece en este último trimestre del año, que se completará en diciembre con un Mercado Literario, una iniciativa de intercambio de libros entre las personas usuarias de la biblioteca. Los participantes podrán entregar hasta tres libros en buen estado y recibirán vales para canjear por otros títulos donados por otros participantes

Además, en la biblioteca también se colocarán centros de interés sobre la lucha y prevención contra la violencia machista, además de organizar la tradicional decoración de Nadal con los usuarios, así como el sorteo de la Lotería de Libros a finales de diciembre, con el regalo de una cesta de libro entre las personas que realicen más préstamos.