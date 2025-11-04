Barro acude a la Diputación para acometer la reforma integral de la Nave de Música
REDACCIÓN
Barro
El Concello de Barro ha presentado a la línea de subvención del Plan +Provincia Extraordinaria de la Diputación el proyecto de reforma integral de la Nave de Música. La propuesta contempla una renovación completa de las instalaciones, al mantener solo la estructura actual .
El proyecto también incluye la humanización del entorno y la mejora de los accesos, con el fin de «integrar la nave en su entorno y haciendo de ella un lugar más cómodo y atractivo», según destaca el gobierno local.
Este proyecto cuenta con un presupuesto de 559.000 euros y «supone un salto cualitativo en la apuesta del Concello de Barro por la cultura, el asociacionismo y el aprovechamiento de los espacios públicos», añaden las mismas fuentes.
