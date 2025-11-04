As Xornadas de San Xián analizan o impacto dos recentes lumes
As causas que derivaron nos lumes forestais do pasado verán nos montes veciñais de Marín e a situación das zonas afectadas catro meses despois centrarán as IX Xornadas Xan Montenegro de protección e posta en valor do patrimonio de San Xián. Comezarán o venres 14 de novembro cunha charla aberta ao público no Museo Manuel Torres, a partir das 19.00 horas.
