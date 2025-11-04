Se aplaza el juicio de un acusado de descargar y distribuir pornografía infantil

Con motivo de la operación policial "Cuervo", desarrollada por agentes de la Policía Nacional durante los años 2020 y 2021, se detectó a un usuario, residente en Vilagarcía de Arousa, que había procedido a descargar y compartir seis archivos de contenido sexual explícito en el que participaban menores a través del programa Emule.

Tras las indagaciones y bajo la orden del juez, se procedió a registrar su domicilio, donde se localizó el equipo informático desde donde se habían descargado y distribuido los archivos. Mediante el análisis del ordenador, se encontraron un total de 287 archivos, de los cuales se habían compartido 83, en los que se mostraban a menores de corta edad manteniendo relaciones sexuales entre ellos, con adultos e incluso con animales.

Por ello, el hombre fue acusado de un delito de distribución de pornografía infantil por el que se le solicitaba al juez ocho años de prisión, además de nueve años de libertad vigilada al salir de la cárcel. Asimismo, también se reclama la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad durante un periodo de 12 años.

Por tales hechos, el acusado tenía que declarar esta mañana ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, pero el juicio fue suspendido.