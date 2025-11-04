Presentan más de 3.800 alegaciones contra la variante oeste de Caldas

Los representantes de las principales fuerzas políticas del Concello de Caldas presentaron, en compañía de las diferentes plataformas, más de 3.800 alegaciones en contra del estudio de la variante oeste del acceso al puerto de Vilagarcía. La entrega se llevó a cabo durante la mañana de este martes en la Subdelegación do Goberno de Pontevedra.

En apenas cuatro días, casi cuatro mil vecinos caldenses se sumaron a los 1.500 que expusieron sus alegaciones el pasado mes de septiembre. «Esperamos recoger alguna más entre mañana y pasado», exclama José Panadero, portavoz de la coordinadora de plataformas. El plazo termina este viernes.

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, se mostró agradecido declarando que fue una cuestión «aprobada por unanimidad en el pleno de ayer» y anuncia que «trataremos de llegar a Madrid, al Ministerio, para que este estudio sea parado».

El regidor confiesa que quieren centrar el estudio en el verdadero problema, que es «el paso de la N-640 por el casco urbano». Alegan que el estudio de la variante oeste «lleva siendo demandado desde hace más de 20 años», y afirma que es independiente del acceso al puerto de Vilagarcía, que «no pedimos y tampoco entendemos que haga falta», concluye.

Pérez terminó recalcando que, de llevarse a cabo la implantación del plan inicial, «el futuro de la mayoría de las parroquias de Caldas quedaría totalmente condicionado». A sus declaraciones se sumó el representante del BNG, Manuel Fariña, que añadió que defienden «una alternativa mucho menos agresiva con el rural caldense», anunciando que se trata de una vía blanda que «permite desviar el tráfico de una forma permeable para que los vecinos puedan cruzar».

Desde el Partido Popular, Fernando Pérez entiende que «no tiene sentido tratar una variante de casi 87 millones de euros cuando la AP-9 puede solucionar una parte importante de este problema» y apunta directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente.

«Hay un acuerdo unánime y más de 3.800 alegaciones. Demarcaciones de carreteras, el Gobierno y el Ministerio de Transporte tienen que escuchar a los vecinos y a las fuerzas políticas de Caldas», expresó el popular, que alzó la voz asegurando que esta acción «es un golpe en la mesa que marcará un antes y después».

Panadero quiso subrayar su satisfacción con el vecindario, «que se volcó completamente con la causa», y adelantó que están trabajando en la organización de una manifestación para finales de mes en el casco urbano caldense.