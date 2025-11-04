El 25% de los matriculados en el Programa de Mayores de la UVigo estudia en Pontevedra

El campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo acoge este curso a 156 estudiantes mayores de 55 años en el Programa Universitario de Mayores (PUM). En total, este plan de formación registra este curso 632 matriculados en la UVigo, superando las cifras previas a la pandemia y alcanzando un récord histórico. De ellos, 145 participan en el Ciclo Intensivo y 11 en el Ciclo Integrado, ambos cursos reconocidos con un título propio de la Universidade de Vigo que permiten continuar la formación a lo largo de la vida.

El perfil mayoritario del PUM sigue siendo femenino, con un 65% de las matrículas, y la edad media se sitúa en 69 años. La coordinadora del programa, Carmen Abreu, señala que muchas mujeres ven en esta formación una oportunidad para mantenerse activas, seguir desarrollándose personalmente y ampliar su red social. Además, permite dedicar tiempo a sí mismas tras haber concluido responsabilidades familiares o laborales, convirtiendo el programa en un espacio que va más allá de lo académico y que contribuye al bienestar, la autoestima y el crecimiento personal de quienes participan.

En cuanto a la oferta académica, las materias más demandadas son Humanidades y Ciencias Sociales, como historia, filosofía, arte, literatura o sociología, que fomentan la reflexión, el debate y la participación activa. Al mismo tiempo, se observa un interés creciente por asignaturas de ciencias experimentales, salud y tecnología, lo que evidencia la diversidad de inquietudes del alumnado y su motivación por seguir ampliando conocimientos en distintos campos. Esta variedad permite que cada estudiante configure un itinerario formativo adaptado a sus intereses, favoreciendo una implicación más profunda en el aprendizaje y la participación en la vida universitaria.

La vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento, Natalia Caparrini, destaca el valor intergeneracional del programa, ya que compartir aula con estudiantes de distintas edades enriquece tanto al alumnado sénior como al más joven, generando un intercambio de experiencias, perspectivas y formas de ver la vida.

Entre los retos en el campus de Pontevedra se encuentra ampliar la oferta de materias y contenidos, incrementar las horas dedicadas a adaptar la metodología docente a las necesidades específicas del alumnado sénior. Según Abreu, el objetivo es encontrar un equilibrio entre rigor académico y accesibilidad, garantizando que todos los estudiantes puedan adquirir conocimientos sin sentirse sobrepasados y que cada vez más personas puedan acceder a estas oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

El Campus Crea reivindica la creatividad sobre mujeres influyentes

Promovida por el Campus Crea, con el financiamiento de la Unidad de Igualdade de la Universidade de Vigo, la exposición ‘Elas crean’ tiene como objetivo acercar a la comunidad universitaria la trayectoria de quince mujeres «referentes en diferentes ámbitos creativos», tal como señala Ana Belén Fernández, directora de Área del Campus de Especialización Crea.A través de una serie de paneles cuidadosamente elaborados, la muestra, que desde ayer lunes puede visitarse en la Facultade de Belas Artes, presenta una selección de artistas plásticas, fotógrafas, cineastas y diseñadoras. La exposición no solo busca «dar visibilidad al papel» de distintas creadoras gallegas, sino también ofrecer al alumnado una serie de figuras de referencia que puedan servir de inspiración y ejemplo en sus propias trayectorias creativas.