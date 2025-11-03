La renta media de los residentes en el centro de la ciudad duplica la de los vecinos de la periferia

Un residente en la calle García Camba, Oliva o en la plaza de la Peregrina, tiene una renta media neta de 21.600 euros anuales. Constituye la cifra más alta de ingresos en la ciudad según el Atlas de Distribución de Renta en los Hogares que publicó hace unos días el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra incluye todos lo ingresos de cada implicado. Esos caso 22.000 euros por persona son más del doble de lo que percibe un vecino de la periferia, en especial en el barrio de Monte Porreiro. El mismo documento divide la urbanización en dos áreas y en una de ellas la renta se sitúa en algo menos de 11.200 euros por persona, pero cae a poco más de 10.200 en el otro ámbito del estudio. Llama la atención que a unos metros de Monte Porreiro, en la zona de Os Areás, la cifra ya asciende a una media de 14.200 euros, en la zona de Santa Margarita son 12.400 y la media de toda la parroquia de Mourente llega a los 15.600.

En todo caso, no es esta parroquia la que registra unos ingresos más elevados entre todas las del rural. Esa posición corresponde a la de Marcón, donde hay puntos en los que se rozan los 15.700 euros. Todo apunta a que se trata de zonas muy próximas al casco urbano en las que residen familias que prefieren estar cerca del casco urbano pero disfrutar de un chalé con su finca o huerta, y si es con piscina, mejor.

Por ello, otras parroquias de similares características como Lérez presentan rentas de unos 14.500 euros, mientras que en Ponte Sampaio se rozan los 13.700 euros, por encima de barrios urbanos como San Antoniño (13.400), el entorno de Pasarón y O Burgo (13.600). En zonas como San Bartolomé, en el centro histórico, o la calle Cruz Roja, se rozan los 14.800 euros, y las cifras comienzan a crecer en otras áreas de la ciudad. Así, en el entorno de Santa María, Echegaray, Barcelos o incluso Estrigueiras, se superan los 18.000 euros.

En la zona alta de renta, con más de 19.000 euros, se sitúan Campolongo, A Tablada y María Victoria Moreno, Riestra y alrededores o Cruz Gallástegui, mientras que no superan de media la barrera de los 18.000 euros los residentes en Mollavao o la avenida de Uruguay.

Entre las parroquias, los ingresos más bajos se localizan en Lourizán, en torno a 13.300 euros, que baja a menos de 12.000 en Estribela, mientas que en Verducido y Santa María de Xeve no se llega a 13.000, cifra que apenas se supera en Campañó, Tomeza, Bora, Alba o Cerponzóns. En cambio, en San Andrés de Xeve se superan los 14.000 euros. La media global de todo el municipio es de unos 15.500 euros, por encima de la media española, que es de 15.000 y de la gallega, que apenas llega a 14.600 euros por persona.

En otros municipios del entorno, destaca Poio, donde se superan los 14.600 euros de media por habitante, por delante de Vilaboa (13.646), Sanxenxo (13.605), Cuntis (13.435), Barro (13.380), Cerdedo-Cotobade (13.376) y Campo Lameiro (13.218). Por debajo de la barrera de los 13.000 euros aparecen Marín (12.981), Portas (12.790), Caldas (12.651), Moraña (12.517), Ponte Caldelas (12.440) y A Lama, que ocupa el último lugar con menos de 10.800 euros por persona.

En cuanto a la renta media de los hogares, el primer puesto de la comarca lo ocupa Poio, con casi 39.200 euros, por delante de Pontevedra, que no llega a 36.900 euros. El último puesto en este apartado también es A Lama, con 23.300 euros, mientras que en Sanxenxo son 35.157, Marín se acerca a los 33.000 y Caldas roza los 34.000.

Pontevedra, en mitad de la tabla urbana por salarios

El Instituto Galego de Estatística (IGE) acaba de publicar un estudio sobre salarios en las siete principales ciudades gallegas referidos a 2023 y sitúa a Pontevedra en el puesto cuarto con 23.296 euros. Explica que «de los siete municipios gallegos con mayor población, Santiago de Compostela presentaba en 2023 el salario bruto más alto, con 25.397 euros anuales de media, seguido de A Coruña, con 25.468 euros al año. En el extremo opuesto se encontraba Lugo, donde los afiliados por cuenta ajena percibieron de media unos 21.030 euros/año, siendo el único ayuntamiento, entre los siete de mayor población, donde el salario medio se sitúa por debajo de la media de Galicia (21.738 euros/año)».Añade que en Galicia «la media del salario bruto para las personas afiliadas por cuenta ajena alcanzó los 21.738 euros anuales en 2023. Para las personas afiliadas por cuenta ajena durante todo el año, la media se sitúa en los 27.943 euros anuales; para el resto de personas, las que trabajaron solo parte del año, el salario medio anual se sitúa en los 10.874 euros».En lo que se refiere al valor mediano, la mitad de los asalariados gallegos percibió unos rendimientos por el trabajo inferiores a los 18.577 euros anuales.Además, «entre 2022 y 2023, el salario medio anual aumentó en 1.186 euros/año. Se observan diferencias entre las personas que trabajaron el año completo o solo parte del año: el salario medio anual de ambos grupos aumentó entre 2022 y 2023, pero el incremento fue más acusado en el caso del primero grupo de personas trabajadoras. Este ingresó de media 1.246 euros más en 2023 que en el año 2022. Por otra parte, el salario medio de las personas que trabajaron parte del año aumentó en 428 euros».