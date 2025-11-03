Una producción canadiense y la gallega "Hippocampus" ganan en el Curtas de Vilagarcía

El Curtas Festival do Imaxinario cerró este fin de semana una nueva y exitosa edición entregando sus premios honoríficos a grandes figuras del género y desvelando la nómina de ganadores en sus diferentes categorías, siendo el momento cumbre una gala que llenó butacas en el auditorio de Vilagarcía; una estampa de afluencia y respuesta de público que se repitió durante toda las actividades celebradas estos días: exposiciones, proyecciones, talleres…

El certamen suma medio siglo de existencia y es una cita imprescindible para los amantes del género de la fantasía y el terror, que, además, premia la producción artística en diferentes categorías. En cortometrajes, Jorge Sermini se llevó el premio al mejor director por "Daughter"; en la categoría internacional, el jurado eligió la creación canadiense de Béatrice Blais y Pierre-Luc Gosselin, "Last night stand", sobre la historia de un encuentro de pareja con una "cambiaformas".

En la gallega, el premio fue para "Hippocampus", dirigida por Xaime Miranda y que cuenta la historia de un anciano que utiliza un dispositivo experimental para revivir un viejo recuerdo con su amor platónico. En Animación, el primer puesto fue para "The boy who cheated death", de Pipou Phuong (Francia-Vietnam); y elMejor Videoclip fue para "I´ve been fallin", de Ugur Savaş.

La actriz Diana Peñalver recogió su premio.

Respecto a los largometrajes, destacó Hadrah Daeng Ratu, pues se llevó los premios la mejor dirección y película, por " The Book of Sijjin and Illiyyin". El jurado valoró "la vuelta de tuerca en un relato deudor del cuento "La Cenicienta", con un giro macabro", así como la "perfección" en el manejo de las herramientas propias del cine de terror para "rematar en una, muy pocas veces vista, escena de exorcismo en la religión musulmana y en el nombre de Alá".

De la creadora indonesa, sus miembros destacaron que "ha conseguido crear un universo espectacular que nos introduce en las creencias, rituales de magia negra y demonios de la religión musulmana", además de valorar la "claridad de su discurso a la hora de plantearnos rituales religiosos tan alejados de nuestra visión occidental con escenarios tan atractivos visualmente para los amantes del terror".

El técnico de efectos especiales Arturo Balseiro y la concejala de Cultura. / Cedida

La nómina de premiados se completó con la actriz norteamericana Colby Minifie por su "estupenda interpretación" en "The Surrender". El "Roberto Camba de efectos especiales" fue para el film "Hold the fort", de William Bagley, que "sorprendió" al jurado por el "uso de efectos tanto prácticos como digitales" para crear la gran variedad de criaturas malignas y los métodos que los personajes emplean para acabar con ellas.

Proyección internacional

No faltó la conexión latinoamericana de un festival decano español y que cada año gana más relevancia internacional. En esta ocasión, reconociendo el largometraje "Consecuencias paralelas", de Gabriel Brança, de Brasil. Tampoco el premio especial del jurado internacional, que fue para "Los ojos del abismo" del argentino Daniel Vega por su "destreza" para contar acontecimientos históricos utilizando el terror; la guerra de Las Malvinas.

Un momento del concierto de la gala.

La gala del sábado fue además el momento de entregar los premios honoríficos al director alemán Marcus Nispel –famoso por, entre otros, el remake de "La Matanza de Texas"–, la actriz Diana Peñalver y el técnico de efectos especiales Arturo Balseiro.

Una cita aderezada con una sesión muy especial: la proyección de la película clásica "La noche de los muertos vivientes" con la Orquesta Clásica de Vigo, tocando en directo una banda sonora especialmente creada para la ocasión, sustituyendo a la original y que hizo las delicias de los asistentes.

A la cita no faltaron autoridades como el alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Outón, que realizaron la entrega de premios junto al director del festival, Luis M. Rosales.