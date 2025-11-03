Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP denuncia el deterioro de los semáforos en la ciudad

La concejala Beatriz Rey iniste en que supone un problema para la seguridad de los viandantes

REDACCIÓN

Pontevedra

La concejala del Partido Popular, Beatriz Rey, denunció el alarmante deterioro de los semáforos de la ciudad, instalados por el Concello, y advirtió del riesgo que esta situación supone para la seguridad vial.

La edil del PP explicó que «cada día es más evidente el estado de abandono de los semáforos en Pontevedra con ‘botoneiras’ rotas y en mal estado, dispositivos apagados durante jornadas enteras y la ausencia total de señalización acústica, después de que el único semáforo de este tipo, situado en Uxío Novoneyra, dejara de funcionar».

Rey advirtió de que esta situación «es un problema serio de seguridad para todos los pontevedreses, especialmente para las personas mayores, con movilidad reducidad o discapacidad visual, que precisan de estos elementos para desplazarse con seguridad».

