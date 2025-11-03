Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan el cadáver de un hombre en aguas de Marín

El cuerpo fue encontrado en el mar cerca de Loira y trasladado al puerto de Aguete

Agentes junto al cadáver, en el Puerto de Aguete

Agentes junto al cadáver, en el Puerto de Aguete / Gustavo Santos

N. D.

Pontevedra

El cadáver de un hombre todavía sin identificar ha sido localizado en la mañana de este lunes en aguas de la ría, en Marín. Fue encontrado en el mar a la altura de Loira y trasladado al Puerto de Aguete por la Guardia Civil del Mar para tratar de conocer su identidad y realizar las primeras pesquisas.

El cuerpo fue rescatado a media mañana tras ser localizado por unos marineros que faenaban en la zona. Fue izado a su embarcación y se dio aviso a la Guardia Civil del Mar. También se movilizaron hasta Aguete efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, a la espera de la llegada de la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver. Después de las 13.00 horas era trasladado en un vehículo funerario.

Los primeros datos a puntan a que podría tratarse de un hombre de unos 60 años y portaba al menos unos escarpines de neopreno habituales entre los buceadores, por lo que no descarta algún tipo de acciednte o ahogamiento.

Las investigaciones quedan ahora a cargo de la Policía Nacional.

