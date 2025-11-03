Lleno en Afundación para disfrutar de «Yo, Literal», de Ernesto Sevilla
El espectáculo de Ernesto Sevilla «Yo, Literal», colgó el cartel de completo en Afundación, donde cientos de espectadores disfrutaron el humor del monologuista. Éste invitó al público a reírse de lo absurdo de la vida, cuestionando si realmente estamos avanzando hacia el futuro. Mediante anécdotas personales y experiencias hilarantes, abordó temas como las relaciones, la tecnología, las relaciones o la confusión en el mundo moderno. Otra de las propuestas más esperadas en Afundación este mes es el estreno de Nymeria, el espectáculo inmersivo del pontevedrés Pablo Méndez, que se celebrará el próximo día 15 y para el que quedan ya pocas butacas disponibles.
