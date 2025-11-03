Investigan acoso escolar a un alumno del IES de Poio por parte de otros tres mayores de edad

El instituto de Poio ha abierto un protocolo por un presunto caso de acoso escolar a uno de sus alumnos en un ciclo medio de formación profesional. Según ha podido saber FARO, el bullying se estaría produciendo hacia un joven de 17 años, al que otros tres, todos mayores de edad, estarían acosando. Estarían sometiéndolo a insultos y vejaciones, de ahí que se disparase la alarma.

Se da la circunstancia de que se trata de un nuevo estudiante, que se matriculó este curso en el ciclo de Guía no Medio Natural e no Tempo Libre, el único que se imparte desde este centro educativo público en el ámbito de la Formación Profesional.

La Guardia Civil ya ha tomado declaración a los tres presuntos acosadores para conocer las circunstancias de estos hechos, que se estarían produciendo en el ámbito educativo y para saber si, además, tienen lugar fuera de las horas lectivas, es decir, a través de internet y redes sociales.

En el supuesto de que en el marco de las investigaciones se confirme que se ha producido este acoso, el caso pasaría a manos de la Fiscalía, que se haría cargo del caso.

Hay que recordar que los problemas de "bullying" pueden ser comunicados a las autoridades bien a través de los centros educativos, bien a través de las familias, que en ocasiones se ven obligadas a actuar ante la inacción de los colegios e institutos.

A la espera de una confirmación oficial por parte de la Consellería de Educación de este caso en concreto, hay que recordar que desde la Xunta de Galicia se ha anunciado para este curso un refuerzo de medidas en este ámbito que forman parte de la Estratexia Galega de Convivencia Escolar, en la que se integra el Plan Integral contra o Acoso e o Ciberacoso.

Asimismo, en todos los centros se han instalado Puntos Laranxa, buzones anónimos en los que cualquier persona puede denunciar un caso de "bullying", ya sea un estudiante o las familias. Con ello, se anima a toda la comunidad educativa a no quedarse callada ante el acoso escolar.