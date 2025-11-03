El Concello aumenta un 10% las ayudas anuales a clubes federados

La Xunta de Goberno Local aprobó la semana pasada la convocatoria anual de subvenciones deportivas para el año 2025, destinada a fomentar la práctica deportiva y la participación en competiciones oficiales de los clubes federados locales.

En esta edición, la cuantía total se incrementa un 10 %, alcanzando los 330.000 euros, con el objetivo de «llegar más y mejor al deporte base, donde está la raíz de nuestro deporte», según destacó la concejala de Deportes, Anabel Gulías.

Entre las principales novedades de la convocatoria destaca el refuerzo al deporte base, femenino y de personas con discapacidad. Las licencias de estas categorías multiplican su valor en un 50% en la valoración de las entidades, impulsando así la igualdad y el deporte inclusivo.

Además, el Concello busca garantizar la seguridad y la formación del personal técnico. «Esta línea asegura que cualquier niña o niño con ilusión por competir pueda hacerlo con entrenadores formados y en entornos seguros», señaló la edil.

Como parte de esta apuesta por la protección de la infancia, la convocatoria introduce el protocolo de protección de los niños en el deporte, que establece la obligatoriedad de designar una persona delegada de protección, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Galicia.