Un Outubrofest de récord en Pontevedra con más de 5.000 litros de cerveza vendidos

Un Outubrofest de récord. Los integrantes del Pontevedra Rugby Club no ocultaban hoy su satisfacción en la clausura de la fiesta de la cerveza, que a pesar de ver reducida su duración en este 2025 ha vendido prácticamente el mismo número de pintas que en anteriores entregas.

«El balance es muy positivo, la gente siempre responde en Pontevedra, estamos muy contentos», concluye Cristina Lorenzo, secretaria del club, que incide en que «este año, a pesar de ser un día menos de fiesta los resultados son tan positivos como los del año pasado». A mediodía, ya se alcanzaban los 5.000 litros vendidos de cerveza.

Por su parte, la salchicha gigante vuelve a ser el plato estrella. «Es lo que más nos piden», indica la responsable del club, «la salchicha de un metro», hasta el punto de que el pasado sábado antes de las 23 horas «ya no teníamos pan, no podíamos hacer más».

Desde el pasado jueves se sirvieron más de 600 perritos gigantes. Tras ellos, las más demandadas son «las salchichas de medio metro, las siguientes en tamaño», mientras que a mediodía reinan los codillos asados en horno de leña como plato preferido de los asistentes.

Integrantes del Club de Tenis de Mesa dan buena cuenta de su salchica. / Gustavo Santos

Estos también pudieron degustar otras recetas típicas bávaras, así como platos veganos, en varias jornadas en las que no faltó la música.

A medida que la fiesta se consolida, también ha ido variando el perfil de los asistentes. En las primeras ediciones acudían a la carpa de la Outubrofest grupos de amigos, en su mayoría jóvenes, que disfrutaban de la cerveza. En la actualidad ha variado y el de la fiesta es «un público muy familiar, vienen muchas parejas con niños, algo que nos encanta porque nuestro club es también muy familiar y nos gusta muchísimo haber conseguido este ambiente».

El Pontevedra Rugby Club cuenta con 150 integrantes, de los cuales 130 han colaborado activamente en la fiesta, atendiendo al público, preparando raciones, sirviendo las cervezas etc. «Cada día estamos aquí entre 30 o 40 personas, que hacemos turnos de 4 horas», explica la organización.

La fiesta es clave para la financiación del club de rugby, en el que solo los traslados en autobuses suponen un desembolso anual que ronda los 17.000 euros

Ésta reconoce que el Outubrofest es clave para la financiación del club deportivo. «Nos ayuda muchísimo. Nuestro deporte es caro, nosotros no cobramos cuotas mensuales, solo la licencia federativa y algo más para ayudar al mantenimiento, y tenemos muchos desplazamientos», hasta el punto de que los traslados en autobuses suponen un desembolso anual que ronda los 17.000 euros.

También han de contar obligatoriamente con servicio de ambulancia en el campo, lo que añade costes a mayores.

Los socios son muy jóvenes. «Nuestro club también es muy joven, tiene solo 17 años», constata en este punto Cristina Lorenzo, «con lo cual no tenemos veteranos, gente muy mayor que continúe, con lo que nuestros veteranos son chicos de alrededor de 30 años que empezaron en el club y ahora están en el equipo senior».

Coincidiendo con la clausura, el Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro fue el galardonado con el Premio Máis que Rugby. Éste recae anualmente en una agrupación deportiva «que trabaje con la base», indica la organización de la Outubrofest, «siempre decimos que nuestro club es una escuela de rugby en la que trabajamos con niños desde los 4 años. Y buscamos cada año clubes locales que hagan la misma labor que nosotros, desde que los niños son pequeñitos».

A los integrantes del Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro, a los que el Rugby Club elogia por «la gran labor que realiza», se les hizo entrega de la ya tradicional salchicha gigante, de la que dieron buena cuenta los socios en una jornada de celebración y camaradería.