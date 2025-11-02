Teatro para romper estereotipos

La pieza clásica «Fuenteovejuna», del dramaturgo Lope de Vega, fue la elegida este año por el grupo de teatro del centro ocupacional Méndez Núñez de Pontevedra, uno de los pilares fundamentales de la Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O.

Algunos de los actores y actrices del grupo Méndez Núñez. | R.V.

Sobre el escenario, once actores y actrices y una narradora escenificaron la unión del pueblo contra los abusos de los gobernadores locales, en la que es considerada una de las obras fundamentales del Siglo de Oro español.

El Teatro Principal de Pontevedra acogió la obra, dirigida por Eva Gómez, en una representación que además de entretener cumple una importantísima labor de integración social de las personas con discapacidad intelectual.

Muchos nervios, pero también mucha ilusión, fueron la tónica general del grupo, que pocas horas antes llevó a cabo un ensayo general en el teatro pontevedrés.

Marta Tobío, directora del Centro Méndez Núñez, explica que es habitual que se opte por obras clásicas para su representación ante el público, para que los participantes conozcan previamente el teatro desde sus orígenes y también porque son más adecuadas para ejercitar la memoria.

«En esta ocasión han estado sobre el escenario una docena de personas, pero pueden estar hasta veinte», informa, ya que el centro ocupacional tiene actualmente treinta usuarios de entre 22 y 65 años. Todos ellos, aunque no hayan actuado, han participado activamente en la preparación de la puesta en escena.

«La clave es que todos participen y todos aporten un poco de sus habilidades, para fomentar su motivación. Lo que buscamos es su participación en la vida social y romper estereotipos», resume.

El grupo teatral lleva unos tres meses trabajando en la pieza. La primera fase consiste en la adaptación de la obra. Después se busca el vestuario adecuado y se inician los ensayos, hasta la fecha del estreno.

«Lo mejor es lo entusiasmados que están de que la gente los vaya a ver y de que valore el trabajo que son capaces de hacer y disfruten de lo que pueden mostrar», celebra Tobío.

Pero en el centro ocupacional se hacen, además, muchas otras cosas, no solo teatro. «Todo lo que conlleve una mayor independencia en la vida diaria, autonomía y realizar tareas solos, o con unos apoyos muy concretos», destaca la directora.

La ubicación en la plaza que les da nombre, la de Méndez Núñez, facilita esa integración social para acudir a diferentes eventos que se organizan en la ciudad.

Asimismo, el centro especial de empleo y la vivienda tutelada completan este trabajo. En esta última hay siete plazas fijas y tres de «respiro familiar». El piso es de dos plantas y se encuentra sobre el propio centro ocupacional en el casco histórico.

Una tienda muy «cuqui» en la calle Gutiérrez Mellado

En la calle Gutiérrez Mellado hay abierta al público una tienda en la que se venden los artículos que los usuarios del centro ocupacional Méndez Núñez realizan en los talleres de madera y tela.«Son todo productos artesanales. Los diseñan, los preparan y los cortan y después los lijan, pinta... También realizan restauraciones de mobiliario», explica la directora del centro, Marta Tobío.En el establecimiento hay capazzos, cunitas, cajones, mesitas, banquetas, balancines, juguetes... Muchos de ellos están pensados para bebés y niños, pero también hay muchos artículos de decoración para el hogar.Con cada compra se contribuye a la integración social y laboral de las personas con discpacidad.