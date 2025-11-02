Retiran la patria potestad a una madre que no impidió el abuso sexual a su hija

Una mujer ha sido condenada por un delito de abuso sexual, en su caso por omisión, y pierde la patria potestad sobre su hija, menor de edad, por no impedir que el hombre que en ese momento era su pareja, besara y tocara de forma constante a la niña, que en el momento de los hechos teñía entre 12 y 13 años. El hombre es condenado a cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalecimiento de convivencia, mientras que la madre recibe una pena similar, así como la prohibición de acercarse a su hija durante seis años y es inhabilitada para ejercer los derechos de la patria potestad durante tres años.

La sentencia de la Audiencia de Pontevedra señala que a lo largo de 2021 y buena parte de 2022, el hombre mantuvo una relación sentimental con la mujer, que tenía tres hijos menores de edad y todos solían dormir varas noches a la semana en el apartamento que el hombre tenía en un hotel del partido judicial de Caldas. En esa convivencia, «el acusado aprovechaba algunos momentos en que se encontraba a solar con la niña en la cocina o el salón para pedir constantemente que le diese besos en la boca». Incluso le metió la mano por el escote. Aunque «la mayor parte de estos hechos ocurrieron cuando estaban solos», la acusada «llegó a presenciar alguna de las veces que el hombre besaba a la niña». Dice la sentencia que «era conocedora porque se lo contó su hija y porque lo presenció, pero siguió acudiendo con los menores a visitar a su pareja al hotel sin hacer nada para impedir que las agresiones descritas se produjeses y permitiendo con su actitud de pasividad que la situación se prolongase en el tiempo».