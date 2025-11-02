El puente de A Barca tendrá sentido único temporalmente a partir del martes

Las obras de urbanización y humanización de la PO-308 obligarán a cortar temporalmente uno de los carriles del puente de A Barca, que funcionará a partir del martes con un único sentido de circulación, desde Poio hacia Pontevedra.

Así lo anunció en la mañana de este domingo el Concello de Poio, que señala que el plan de tráfico, que estará en vigor durante la ejecución de las obras, fue acordado con representantes de la Xunta, el Concello de Pontevedra, Guardia Civil, Policía Local, la empresa constructora y empresas locales.

Detalla que para los vehículos que necesiten salir de Pontevedra desde el puente de A Barca “se habilitarán rutas alternativas: podrán circular por A Caeira o por el nudo de Bombeiros, ascendiendo por el polígono industrial de O Bao, bordeando toda la parte superior de Poio para salir por la zona de la antigua Coca-Cola, en la Avenida Antelo Mariño y la rotonda donde se ubica la panadería Acuña”.

Por su parte, los vehículos de mercancías se desviarán de la carretera de Vilagarcía a través del polígono de O Bao, evitando así la zona de A Barca.

El Concello de Poio hace hincapié en que este plan es un documento dinámico, “susceptible de adaptación a medida que avancen las obras o cambien las necesidades. El objetivo es que la ejecución de las obras sea compatible con la seguridad vial, la fluidez del tráfico y la convivencia vecinal, procurando siempre minimizar las molestias para los ciudadanos y los miles de usuarios diarios de esta vía”.

Durante todo el proceso de las obras, añade, “habrá señalización clara en todos los accesos, informando sobre las rutas alternativas habilitadas”.

Estos cambios se producen con motivo de la primera fase del proyecto de humanización de la PO-308, que tiene como objetivo recuperar el espacio público para las personas, dando prioridad al tránsito peatonal sobre el motorizado y fomentando el comercio local, la accesibilidad y la seguridad vial, en una carretera que en realidad funciona desde hace años como una calle y en la que reside numerosa población de Poio.

Las acciones previstas en la humanización incluyen la ampliación de aceras (mínimo 2,5 metros), la instalación de elementos de reducción de velocidad a fin de calmar el tráfico, la mejora de los servicios urbanos, mobiliario urbano, nuevas zonas asistenciales, infraestructuras para el transporte público y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

El Concello de Poio agradece de antemano “la colaboración de los vecinos” y pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar las obras, recordando que” se trata de una acción muy esperada que mejorará la calidad de vida y la movilidad de toda la población”.