Una pista de atletismo completará las instalaciones deportivas de A Reiboa

El entorno del campo de fútbol de A Reiboa se completará con nueva pista de atletismo de seis carriles y un carril individual. La obra, que supondrá una inversión total de 183.984,96 euros, será financiada por el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas de la Diputación Provincial de Pontevedra.

La nueva infraestructura «permitirá dar respuesta a la creciente demanda de la comunidad local y de los clubes de la zona, además de ampliar y diversificar la oferta deportiva municipal, proporcionando al área de A Seca una instalación moderna y versátil, preparada para el entrenamiento y la competición de atletas de toda la comarca», señala el Concello.

Éste detalla que el proyecto incluye demolición y movimiento de tierras, la instalación de un sistema de drenaje mediante canales de recogida de aguas pluviales, así como la pavimentación, el marcado y la señalización correspondientes, de acuerdo con las normas de homologación deportiva.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, indica que el objetivo es completar «una primera fase que permita el uso deportivo de la pista en condiciones óptimas, mientras se espera finalizar la obra con un pavimento de tartán que permita la homologación oficial de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) conforme a los estándares de World Athletics».

El regidor destaca que el compromiso «de este Gobierno con el deporte y las infraestructuras modernas y de calidad es una realidad tangible. Queremos que Poio cuente con una pista de atletismo a la altura de sus atletas y del potencial de nuestro municipio».

Moldes también resalta el trabajo constante realizado en los últimos dos años para mejorar y modernizar las instalaciones deportivas municipales: “Hemos mejorado las condiciones del gimnasio municipal, renovado los vestuarios de los campos de fútbol, ​​construido un circuito de pump track, sustituido la cubierta del pabellón de piragüismo y actualmente estamos construyendo una nueva pista polideportiva en Vilariño. Estamos respondiendo a demandas históricas y muy necesarias».

También subraya que estas acciones refuerzan el compromiso del Concello con el deporte base y la organización de eventos deportivos de alto nivel, que atraen cada vez a más participantes y visitantes al municipio. «Estamos consolidando a Poio como referente deportivo en la comarca y la provincia, con una clara estrategia de apoyo al deporte y a nuestros clubes, que son motivo de orgullo para todos los vecinos», concluye.