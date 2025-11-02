Pepe Vieira, nominado a los The Lobby como mejor hotel gastronómico

El hotel restaurante Pepe Vieira, ubicado en Raxó, se ha convertido en uno de los 20 finalistas y el único gallego en la primera edición de los Premios The Lobby, organizados en el contexto del Gastronomic Forum, en la categoría de «Mejor Hotel Gastronómico de España». El establecimiento que encabeza el chef dos estrellas Michelin compite con destacados representantes del sector como el Mandarin Oriental Ritz Madrid, Abadía Retuerta LeDomaine, Atrio Restaurante Hotel o Akelarre.

Los galardones se darán a conocer el próximo día 4 y Pepe Vieira afirma que la nominación constituye «un reconocimiento al trabajo de todo el equipo, a Galicia como territorio gastronómico y a la idea de que un hotel-restaurante puede ser algo más que la suma de sus partes».

Esta nominación, indican los portavoces del hotel, « refuerza la pujanza de la gastronomía gallega y sitúa al establecimiento como embajador de su territorio en el panorama nacional».

Señala también que los valores que avalan la nominación pasan por el roducto local, paisaje y proximidad, ya que «el restaurante del hotel apuesta por la auténtica cocina gallega de vanguardia, con fuerte vínculo territorial».

 También señalan a la experiencia global dentro de un entorno hotelero, ya que «la nominación exige que el hotel no sólo albergue un gran restaurante, sino que toda la propuesta -alma del alojamiento, diseño, sala, servicio- dialogue con el huésped en clave gastronómica».