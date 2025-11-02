La obra de Feijoo pasa al videojuego

La novela «Ninguén contará a verdade», del escritor vigués Pedro Feijoo, ha sido escogida por el grupo ComTecArt para un proyecto de innovación que entrelaza a estudiantes de la Facultade de Comunicación y de la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación a trabajar juntos durante un cuatrimestre en el diseño y desarrollo de la primera fase de un videojuego.

El escritor vigués Pedro Feijoo, durante la presentación. | FdV

La obra narra la historia de «una periodista que busca desentrañar un caso de corrupción política», explican desde la organización. Este grupo de estudiantes ideó un proyecto de aventura gráfica que mezcla la trama corrupta con elementos de ciencia ficción. El proyecto ya ha sido presentado al escritor vigués.

El equipo conformado por once estudiantes de los diferentes centros ha ideado una propuesta que convierte la trama de corrupción e investigación «en una historia sobre insectos gigantes», con la que proponen una «metáfora sobre la corrupción y la avaricia», sostienen.

El punto de partida está ambientado en la redacción del periódico, desde la que la protagonista «tendrá que investigar todos los pisos del edificio». Con el paso del tiempo, acabará descubriendo unos insectos que «están infectando a las personas», de tal manera que, según «avanza la corrupción», se van convirtiendo en «insectos humanoides», argumentan.

Pedro Feijoo ha reconocido sentirse «muy ilusionado» con el proyecto tecnológico. «No me puede hacer más ilusión, porque siempre escribo con la voluntad de comunicar, de llegar a alguien en el otro lado, de que se establezca un diálogo y que en este caso sirva para que se inventen un videojuego me parece cerrar el círculo», destaca.

«Cuando tenía que explicar por qué en la novela había tantos personajes y por qué la trama era tan compleja, siempre decía que la corrupción es un hecho enorme con muchos tentáculos», explica el escritor y músico vigués sobre «Ninguén contará a verdade».

Por ello, Feijoo señaló como «acertada» la propuesta en la que la corrupción se presenta como un insecto que va progresivamente infectando a todos los profesionales presentes en el edificio en el que se encuentra la propia redacción.

Este panorama le llevó a recordar que la corrupción «no es solo una cuestión política», sino que puede afectar múltiples ámbitos de la sociedad, «como el empresarial, el judicial o el de los medios de comunicación».

9 años impulsando el sector

Esta será la novena edición de una iniciativa dirigida a acercar al alumnado de ambos grados a los procesos de trabajo en la industria del videojuego actual. Es promovida por los docentes Beatriz Legerén, Antonio Pena, Enrique Costa y Luis Fernández.

Por otra parte, el alumnado de Comunicación Audiovisual deberá realizar a mayores una propuesta de diseño del juego completo y el grupo en conjunto trabajará en dos equipos para convertir en realidad su primer nivel.

En esa idea de «simular cómo se trabaja en la industria del videojuego», los participantes se dividen para esta edición en una parte del equipo que se encargará del «diseño del juego y de su programación».

Mientras que los miembros restantes se harán cargo «de toda la parte de documentación, apoyo y diseño de personajes, entre otros aspectos», explica la profesora Beatriz Legerén.

Implantarán inteligencia artificial para solucionar los atascos

La gran novedad será la integración de la inteligencia artificial en esta demostración, de tal manera que esta permita al jugador «recurrir a un modelo de lenguaje masivo con el propósito de obtener información con la que seguir avanzando en el juego», expresan.

Esta propuesta sobre la inteligencia artificial será desarrollada por Adriana Pazos y Eva Deibe, de la materia Programación de sistemas intelixentes, del Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación.

«Nuestra idea es que, cuando un jugador esté atascado, pueda preguntarle a un chatbot», explican sobre la idea que se incorpora al proyecto como un «experimento», con el propósito de darle una respuesta para seguir avanzando en el juego.

«Puede que no sea de ninguna ayuda», confiesan las alumnas, que recuerdan que el propósito es también conocer «la utilidad que pueden tener» estas herramientas y «que contexto necesitan para darnos una respuesta que sea más acertada».