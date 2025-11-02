Los juzgados reciben 27 denuncias de violencia de género al mes, un 6% más

Los órganos judiciales del partido de Pontevedra registraron durante los primeros seis meses de este año un total de 165 denuncias por violencia de género, según el Informe trimestral sobre esta lacra elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Esto supone una media de 27 casos al mes, un aumento de un 6% con respecto al mismo periodo de 2024.

Los datos llegan en vísperas del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que este año se centra en señalar a los maltratadores. Así, la cifra de 12.976 agresores condenados con sentencia firme en la última década en Galicia es destacada en el centro de la pancarta que esta semana fue desplegada por parte de la corporación municipal en un acto en el que se visibilizó la unión en la lucha contra el machismo por parte de los tres partidos políticos: BNG, PP y PSOE.

La programación municipal incluye «Faladoiros Feministas», que serán entre el 5 y el 20 de noviembre en Pontevedra en el marco de esta campaña y que «ahondarán en las diferentes formas de violencia estructural que sufrimos las mujeres por ser mujeres». «Es el momento de tirar hacia adelante y trabajar con mucho orgullo y poner el foco donde hay que ponerlo y llamar a las cosas por su nombre», según la concejala de Igualdade, Anabel Gulías. El 17 de noviembre, al inicio del pleno municipal mujeres del turno de oficio de violencia de género del Colegio de Abogacía de Pontevedra leerán el manifiesto local de este año.

En Galicia se han registrado, en el segundo trimestre del año 2.051 denuncias por violencia de género, un 4,9 % más que en el mismo periodo de 2024, y los órganos judiciales atendieron a un total de 1.862 víctimas, lo que supuso un incremento interanual del 1,1 %. Casi 7 de cada cien mujeres víctimas de este tipo de delitos (el 6,4 %) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

El Informe trimestral sobre violencia de género muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas prácticamente se mantuvo, mientras que las acordadas entre abril y junio aumentaron con respecto a 2024.

Así, los juzgados de violencia sobre la mujer de la comunidad registraron 457 solicitudes de órdenes de protección (un 0,9 % menos), de las que acordaron 312, el 68,2 %. En el 48 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de petición de la orden de protección al órgano judicial.

En el caso del partido judicial de Pontevedra, de los 165 casos denunciados la inmensa mayoría, alrededor de un centenar, se corresponde con malos tratos y lesiones, mientras que una veintena son delitos contra la libertad, cerca de cuarenta son quebrantamientos de condena y el resto atentan contra la libertad sexual y el honor.

Un dato muy significativo es que las víctimas aún parecen reacias a formular denuncias de forma inmediata. Solo la mitad de las agredidas acudió a esa vía y en la mayor parte de los casos tras el atestado policial, es decir, pasado algún tiempo desde la agresión.

Al igual que aumentaron un 6% las denuncias, también creció el número de órdenes judiciales de protección, hasta las 31.

Con respecto a la campaña municipal del 25N, Gulías explicó que «este año nos inspiramos en la francesa Gisele Pelicot, que nos enseñó, en un caso de agresión sexual que conmocionó al mundo, que la vergüenza tiene que cambiar de bando». Por ello, para la concejala ha llegado el momento de cambiar el foco cuando hablamos de violencia machista, es decir, de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo. El problema son ellos, los maltratadores.

«Cuando se ejerce violencia contra las mujeres, la vergüenza (el foco) tiene que cambiar de bando», recalcó la concejala de Igualdade, quien, aunque se declara optimista y reconoce que el feminismo sigue abriendo nuevos caminos, advierte que «hay motivos de sobra para estar alerta y exigir que la vergüenza cambie de bando».

Y con este escenario, la campaña del 25-N del Concello pone el foco en los maltratadores y en la cantidad de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. «Este año en Pontevedra vamos a contar maltratadores, y con los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, sale una cifra delirante: 12.976 hombres condenados con sentencia firme por ejercer violencia machista», señaló Gulías.